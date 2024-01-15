Завершилось бета-тестирование российского аналога «Википедии»

Отечественный аналог «Википедии» - энциклопедия «Рувики» - вышла из бета-тестирования, пишет ТАСС.

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В понедельник, 15 января, на портале исчезла плашку о бета-тестировании, заявили в пресс-службе интернет-энциклопедии.

В полной версии и с обновлениями платформа начнет работать в течение текущего года. На портале введут функции персонализации контента, аудиопересказа в краткой или расширенной версии, возможность добавлять подкасты и видео.

В декабре стало известно о решении закрыть сообщество «Викимедиа.ру», которое поддерживает русскоязычную версию «Википедии», передает «Радиоточка НСН».

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