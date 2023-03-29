Новый подземный переход появится между станцией «Каховская» БКЛ и «Севастопольская»
Дополнительный подземный пешеходный переход строится между станцией «Каховская» Большой кольцевой линии (БКЛ) столичного метро и станцией «Севастопольская» Серпуховско-Тимирязевской линии. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
Он отметил, что на сегодняшний день ведутся работы по разработке грунта котлована для возведения подземного пешеходного перехода. По словам Бочкарева, переход будет проходить под Севастопольской площадью вдоль улицы Каховка. Заммэра подчеркнул, что переход составит в длину около 100 метров.
В свою очередь гендиректор «Мосинжпроекта» Юрий Кравцов рассказал, что архитектурная отделка дополнительного подземного перехода будет сочетаться со стилем западного вестибюля станции «Каховская». По его словам, она будет выполнена в сером и белом цветах, пол облицуют гранитом, а стены мрамором. Также Кравцов добавил, что переход будет адаптирован для комфортного передвижения маломобильных групп граждан.
Так, создание Большой кольцевой линии – это главный проект московского метростроения. Ее длина составляет свыше 70 километров.
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