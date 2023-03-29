В Госдуме попросили сделать пересадку с наземного транспорта на метро бесплатной
В Госдуме предложили сделать бесплатной пересадку с наземного транспорта на метро, и в обратном порядке. С инициативой к мэру Москвы Сергею Собянину обратился глава комитета нижней палаты парламента по соцполитике Ярослав Нилов. Об этом депутат сообщил в своем телеграм-канале.
По мнению Нилова, это было бы удобно для москвичей и экономило бы их средства. Мера, по его словам, будет актуальной для сотен тысяч пассажиров.
Сейчас жители столицы могут бесплатно пересаживаться в течении 90 минут между маршрутами наземного транспорта и внутри одного маршрута, пересадка с наземного транспорта на метро по-прежнему платная.
Ранее Сергей Собянин рассказал, какие достопримечательности стало проще посетить благодаря Большой кольцевой линии метро, передает НСН.
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