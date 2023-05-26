«Заведут 8 семей»: Останина раскритиковала идею ЛДПР об отцовском капитале

ЛДПР предложила ввести отцовский капитал для подъема демографии, по которому отец в официальном браке будет получать единовременную выплату 500 тысяч рублей за одного ребенка и по 1 миллиону рублей за каждого ребенка после третьего, сообщил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Останина такую идею не поддержала.

«У нас материнский капитал в скобках называется семейный, поэтому отдельно отцам, которые создали 8 семей, платить за каждого ребенка не стоит. Я за то, чтобы увеличить материнский капитал, а также выдавать его за четвертого и последующий детей», - сказала Останина.

Собеседница НСН отметила, что пока инициатив о расширении действия материнского капитала из правительства не поступало.

«Речь идет только об индексации маткапитала, а о расширении предложений нет. На выходе законопроект о статусе многодетных семей, который предусматривает выдачу жилищного сертификата при рождении пятого ребенка за счет федерального бюджета», - резюмировала Останина.

Ранее демограф Юрий Крупнов заявил в беседе с НСН, что Минфин сможет ежегодно экономить 70-80 млрд рублей на выплате маткапитала, поскольку в ближайшие 5-7 лет Россию ждет катастрофическое снижение рождаемости.

