«Заведут 8 семей»: Останина раскритиковала идею ЛДПР об отцовском капитале
Выдавать материнский капитал нужно за рождение четвертого и последующих детей, сказала Нина Останина.
Глава думского комитета по вопросам семьи, женщин и детей Нина Останина (КПРФ) в беседе с НСН назвала инициативу о введении отцовского капитала излишней и предложила расширить действие существующего материнского капитала.
ЛДПР предложила ввести отцовский капитал для подъема демографии, по которому отец в официальном браке будет получать единовременную выплату 500 тысяч рублей за одного ребенка и по 1 миллиону рублей за каждого ребенка после третьего, сообщил РИА Новости лидер ЛДПР Леонид Слуцкий. Останина такую идею не поддержала.
«У нас материнский капитал в скобках называется семейный, поэтому отдельно отцам, которые создали 8 семей, платить за каждого ребенка не стоит. Я за то, чтобы увеличить материнский капитал, а также выдавать его за четвертого и последующий детей», - сказала Останина.
Собеседница НСН отметила, что пока инициатив о расширении действия материнского капитала из правительства не поступало.
«Речь идет только об индексации маткапитала, а о расширении предложений нет. На выходе законопроект о статусе многодетных семей, который предусматривает выдачу жилищного сертификата при рождении пятого ребенка за счет федерального бюджета», - резюмировала Останина.
Ранее демограф Юрий Крупнов заявил в беседе с НСН, что Минфин сможет ежегодно экономить 70-80 млрд рублей на выплате маткапитала, поскольку в ближайшие 5-7 лет Россию ждет катастрофическое снижение рождаемости.
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