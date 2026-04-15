В Приморье рассказали, как регионам избежать разрушительных паводков

Разрушительные паводки в некоторых регионах России связаны в том числе с отсутствием системной работы по очистке рек, предположил в беседе с НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик. По его словам, Приморье убедилось в этом на своем примере: после принятых мер в регионе уже третий год нет разрушительных наводнений.

«Смотришь на то, что происходит в других регионах, и понимаешь — это не просто стихия. Это годами накопленная проблема: реки не чистились, русла заиливались, берега не укреплялись. Когда приходит большая вода — ей некуда деваться. Приморье через это прошло. Именно поэтому два года назад мы начали системно расчищать реки — и результат есть», — заявил парламентарий.