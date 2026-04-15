В Приморье рассказали, как регионам избежать разрушительных паводков
Разрушительные паводки в некоторых регионах России связаны в том числе с отсутствием системной работы по очистке рек, предположил в беседе с НСН сенатор от Приморского края Александр Ролик. По его словам, Приморье убедилось в этом на своем примере: после принятых мер в регионе уже третий год нет разрушительных наводнений.
«Смотришь на то, что происходит в других регионах, и понимаешь — это не просто стихия. Это годами накопленная проблема: реки не чистились, русла заиливались, берега не укреплялись. Когда приходит большая вода — ей некуда деваться. Приморье через это прошло. Именно поэтому два года назад мы начали системно расчищать реки — и результат есть», — заявил парламентарий.
Весеннее половодье 2026 года затронуло десятки субъектов Федерации. Наиболее тяжёлая ситуация сложилась на юге страны, где введены режимы чрезвычайной ситуации, эвакуированы тысячи людей, разрушены мосты и дороги.
Приморский край, который исторически входит в число наиболее паводкоопасных регионов страны, в этом сезоне держится. С декабря 2023 года здесь расчищены реки и каналы общей протяжённостью более 250 километров, укреплено 13,5 километра береговой линии, перемещено более 5,5 миллиона кубических метров грунта в 19 муниципальных образованиях. Только за зимний период 2026 года расчищено ещё 16,3 километра русел рек.
«В Приморье реки не чистили десятилетиями. Русла сужались, зарастали, берега подмывало. Два года назад по инициативе губернатора начали системную работу. Результат — за этот период в крае не было разрушительных паводков», — подчеркнул Ролик.
По словам сенатора, опыт Приморья необходимо тиражировать на федеральном уровне. Край уже добился принятия ряда законодательных изменений — в Водный кодекс внесены поправки, позволяющие проводить расчистку рек без длительных бюрократических согласований. Готовятся изменения в Лесной кодекс, которые дадут регионам право проводить рубки в поймах рек для восстановления их пропускной способности.
«Превентивная расчистка рек должна стать федеральной нормой, а не исключением. Пока мы тушим пожар — уже поздно. Нужно работать до того, как вода пришла. Приморье это доказало», — заключил Ролик.
Ранее сообщалось, что в Дагестане из-за паводков эвакуированы 11 тысяч человек, а в Томской области оказались подтоплены десятки домов.
