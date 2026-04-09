Из сугроба в реку: Как паводки помогут Волге и Каспию
Главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Анатолий Фролов в эфире НСН заявил, что для природы в паводках есть и положительные моменты.
Паводки охватили Центральную Россию из-за рекордных сугробов в начале весны, но традиционно наибольшая опасность угрожает регионам с горной местностью, заявил главный научный сотрудник Института водных проблем РАН Анатолий Фролов в беседе с НСН.
Жителей Центральной России начали эвакуировать из домов из-за сильного паводка: потоки воды размывают дороги и подтапливают дома. Из некоторых районов можно выбраться лишь на лодках. По данным SHOT, сложная ситуация сейчас фиксируется в Республике Марий Эл. Там из берегов вышли реки Рутка (она дошла до критической отметки) и Малая Кокшага. В Нижегородской области смыло дорогу в районе деревни Коньково — из берегов вышла река Теша. Оранжевый уровень опасности сохраняется в Подмосковье. Подтопления в частном секторе фиксируют жители Ногинска. Фролов назвал основные причины таких последствий.
«Основная причина возможных паводков – это обилие снега, например, в Москве сугробы были выше окон троллейбуса. Необычайные снегопады были этой зимой, в частности, нормы по Московской области оказались превышены примерно в два раза. Я очень сочувствую людям из-за эвакуации, но, к сожалению, паводки, как экстремальное природное явление, были, есть и будут. Гидрометцентр России достаточно хорошо прогнозирует это. Паводки оцениваются по влагозапасу в снежном покрове водосборов, поэтому можно довольно точно определить максимально возможный уровень. Конечно, погода меняется, прогноз тоже может измениться. В этом году в Москве весь март было необычайно тепло и солнечно, что привело к повышенному испарению со снежного покрова и некоторому снижению опасности больших паводков. Наиболее опасные ситуации могут сложиться в горной местности, например, на Кавказе», - объяснил он.
При этом он отметил, что эта ситуация может стать положительным моментом для Каспия.
«Но есть и положительный момент, поскольку есть надежда на достаточно большой сток Волги, питающей Каспийское море. Экстремальные паводки могут оказаться плюсом для Каспийского моря, для которого сложилась катастрофическая ситуация: уровень моря рекордно упал за последние 150 лет. Вода Каспию сейчас требуется как страдающему жаждою путнику в пустыне. Поэтому для Каспия обилие снега в его водосборном бассейне – положительный момент. С другой стороны, масштабные весенние паводки могут затопить посадки сельхозкультур. Участки, которые пригодны для их выращивания, могут быть затоплены, что приведет к большим убыткам», - добавил собеседник НСН.
11 апреля в Дагестане ожидается третья волна паводка — такой прогноз озвучил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов со ссылкой на данные Росгидрометцентра.
