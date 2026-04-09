«Основная причина возможных паводков – это обилие снега, например, в Москве сугробы были выше окон троллейбуса. Необычайные снегопады были этой зимой, в частности, нормы по Московской области оказались превышены примерно в два раза. Я очень сочувствую людям из-за эвакуации, но, к сожалению, паводки, как экстремальное природное явление, были, есть и будут. Гидрометцентр России достаточно хорошо прогнозирует это. Паводки оцениваются по влагозапасу в снежном покрове водосборов, поэтому можно довольно точно определить максимально возможный уровень. Конечно, погода меняется, прогноз тоже может измениться. В этом году в Москве весь март было необычайно тепло и солнечно, что привело к повышенному испарению со снежного покрова и некоторому снижению опасности больших паводков. Наиболее опасные ситуации могут сложиться в горной местности, например, на Кавказе», - объяснил он.

При этом он отметил, что эта ситуация может стать положительным моментом для Каспия.

«Но есть и положительный момент, поскольку есть надежда на достаточно большой сток Волги, питающей Каспийское море. Экстремальные паводки могут оказаться плюсом для Каспийского моря, для которого сложилась катастрофическая ситуация: уровень моря рекордно упал за последние 150 лет. Вода Каспию сейчас требуется как страдающему жаждою путнику в пустыне. Поэтому для Каспия обилие снега в его водосборном бассейне – положительный момент. С другой стороны, масштабные весенние паводки могут затопить посадки сельхозкультур. Участки, которые пригодны для их выращивания, могут быть затоплены, что приведет к большим убыткам», - добавил собеседник НСН.

11 апреля в Дагестане ожидается третья волна паводка — такой прогноз озвучил министр природных ресурсов и экологии РФ Александр Козлов со ссылкой на данные Росгидрометцентра.

