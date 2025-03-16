Заведено уголовное дело против комика Артемия Останина

Поводом стало выступление в Москве, во время которого он публично высмеял инвалида. Стендап-комик высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника спецоперации.

Выступление было опубликовано в интернете.

Ранее комик Бебуришвили назвал гниющим российское сообщество комиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

