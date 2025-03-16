Заведено уголовное дело против комика Артемия Останина

Комик Артемий Останин стал фигурантом уголовного дела, сообщает московский СК.

Комик Белый обжаловал отказ снять с него статус иноагента

Поводом стало выступление в Москве, во время которого он публично высмеял инвалида. Стендап-комик высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника спецоперации.

Выступление было опубликовано в интернете.

Ранее комик Бебуришвили назвал гниющим российское сообщество комиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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