Заведено уголовное дело против комика Артемия Останина
16 марта 202502:34
Комик Артемий Останин стал фигурантом уголовного дела, сообщает московский СК.
Поводом стало выступление в Москве, во время которого он публично высмеял инвалида. Стендап-комик высказывал негативные и оскорбительные комментарии в адрес участника спецоперации.
Выступление было опубликовано в интернете.
Ранее комик Бебуришвили назвал гниющим российское сообщество комиков, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru