Комик Белый обжаловал отказ снять с него статус иноагента

Комик Руслан Белый, признанный в России иностранным агентом, обжаловал отказ снять с него этот статус во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные суда.

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«Зарегистрирована жалоба. Административный истец - Руслан Белый», - отметили в учреждении.

Планируется, что судебное заседание пройдет 27 февраля.

Минюст внес Руслана Белого в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным СМИ, сейчас Белый живет в Испании.

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ФОТО: РИА Новости / Максим Богодвид
ТЕГИ:СудИноагенты

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