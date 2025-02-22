Комик Белый обжаловал отказ снять с него статус иноагента
22 февраля 202505:32
Комик Руслан Белый, признанный в России иностранным агентом, обжаловал отказ снять с него этот статус во Втором кассационном суде общей юрисдикции. Об этом пишет РИА Новости, ссылаясь на данные суда.
«Зарегистрирована жалоба. Административный истец - Руслан Белый», - отметили в учреждении.
Планируется, что судебное заседание пройдет 27 февраля.
Минюст внес Руслана Белого в реестр иноагентов в сентябре 2023 года. По данным СМИ, сейчас Белый живет в Испании.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru