Комик Бебуришвили назвал гниющим российское сообщество комиков

Известный российский комик Андрей Бебуришвили в беседе с юмористом Сергеем Матросовым назвал российское стендап-комьюнити гниющим. Беседа была опубликована на YouTube.

Так, Бебуришвили вспомнил, как в начале своей карьеры стендап комика стремился влиться в это сообщество, однако потом понял, что пытаться кому-то понравиться «очень тупо».

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При этом он добавил, что комики часто нелестно отзываются друг о друге за спиной и критикуют коллег.

Так, Бебуришвили добавил, что «комьюнити дотеров (игроков в компьютерную игру Dota - прим. НСН) менее токсично, чем русский стендап».

Ранее ФНС заблокировало счета покинувшего Россию комика Александра Долгополова, который высмеял теракт в Санкт-Петербурге, в котором был убит военный корреспондент Владлен Татарский, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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