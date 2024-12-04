Комик Бебуришвили назвал гниющим российское сообщество комиков

При этом он добавил, что комики часто нелестно отзываются друг о друге за спиной и критикуют коллег.

Так, Бебуришвили добавил, что «комьюнити дотеров (игроков в компьютерную игру Dota - прим. НСН) менее токсично, чем русский стендап».

Ранее ФНС заблокировало счета покинувшего Россию комика Александра Долгополова, который высмеял теракт в Санкт-Петербурге, в котором был убит военный корреспондент Владлен Татарский, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

