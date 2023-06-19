Заведено дело после травмирования ребенка на батуте в Краснодарском крае

В Краснодарском крае ребенок получил травмы из-за перевернувшегося батута, сообщает Следственное управление СК России по региону.

СК после инцидента с детским батутом в Барнауле открыл уголовное дело

Это случилось на территории базы отдыха в Динском районе. Несовершеннолетнему потребовалась срочная госпитализация. В настоящее время жизни и здоровью ребенка ничего не угрожает.

По факту оказания услуг, не отвечающих требованиям безопасности заведено уголовное дело.

Ранее Бастрыкин заинтересовался делом о травмировании ребенка на батуте, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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