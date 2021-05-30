СК после инцидента с детским батутом в Барнауле открыл уголовное дело
В Барнауле из-за взорвавшегося батута пострадали дети. Следователи выясняют причины инцидента.
Уголовное дело после травмы двоих детей из-за взрыва батута возбудили следователи Алтайского края, сообщает пресс-служба регионального СК РФ.
По данным ведомства, две девочки 2017 года рождения получили травмы из-за взорвавшегося надувного батута. ЧП произошло 30 мая около ТЦ «Район». Дети доставлены в больницу в тяжелом состоянии, сообщает «Российская газета».
«Сегодня в 16.20 по улице Попова, 70д, ТЦ "Район", в результате порыва ветра перевернулся батут... Пострадали двое детей 2017 года рождения. Детскими реанимационными бригадами дети доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние девочек как тяжелое и крайне тяжелое. В настоящий момент детям оказывается экстренная медицинская помощь и проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры», - цитирует сообщение мэрии Барнаула РИА Новости.
По словам контролера батута, на аттракционе играли всего четверо детей. Две девочки пострадали, один мальчик успел спрыгнуть, еще одного мальчика на данный момент ищут, сообщает Газета.ru со ссылкой на паблик «Инцидент Барнаул».
СК по региону возбудил уголовное дело по статье 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).
Установлено, что аттракцион принадлежит индивидуальному предпринимателю (ИП), арендовавшему землю у собственника ТЦ, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу мэрии Барнаула.
«Батут принадлежит индивидуальному предпринимателю. Между предпринимателем и собственником торгового центра заключен договор аренды на земельный участок. Контроль за соблюдением технических требований эксплуатации батутов, относящихся к категории аттракционов и развлекательным видам деятельности, осуществляет управление Ростехнадзора», - говорится в сообщении.
По информации пресс-службы регионального МЧС, рассматриваются две возможные версии – или произошла разгерметизация батута отвязались крепившие его стропы, сообщает «Интерфакс».
Ольга Казанцева, уполномоченный по правам детей в регионе, взяла ситуацию на контроль.
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