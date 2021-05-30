СК после инцидента с детским батутом в Барнауле открыл уголовное дело

«Сегодня в 16.20 по улице Попова, 70д, ТЦ "Район", в результате порыва ветра перевернулся батут... Пострадали двое детей 2017 года рождения. Детскими реанимационными бригадами дети доставлены в Больницу скорой медицинской помощи. Врачи оценивают состояние девочек как тяжелое и крайне тяжелое. В настоящий момент детям оказывается экстренная медицинская помощь и проводятся все необходимые диагностические и лечебные процедуры», - цитирует сообщение мэрии Барнаула РИА Новости.

По словам контролера батута, на аттракционе играли всего четверо детей. Две девочки пострадали, один мальчик успел спрыгнуть, еще одного мальчика на данный момент ищут, сообщает Газета.ru со ссылкой на паблик «Инцидент Барнаул».