Бастрыкин заинтересовался делом о травмировании ребенка на батуте

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом о получении маленьким ребенком травм на батуте в Москве, сообщает «РЕН ТВ».

Он поручил руководителю ГСУ СК России по Москве доложить о ходе проводимой проверки о получении ребенком травмы в батутном центре.

Маленькая девочка травмировалась в батутном зале на Дмитровском шоссе, где она находилась вместе с отцом. В какой-то момент двухлетний ребенок решил прыгнуть в «бассейн» с поролоновыми кубами и ударилась головой о бортик.

На видео с камер видно, как девочка упала на твердую поверхность, которая не была обита мягкой защитой.

Ранее в Алтайском крае было заведено уголовное дело после травмы двоих детей из-за взрыва батута.

