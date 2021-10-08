Бастрыкин заинтересовался делом о травмировании ребенка на батуте
Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин заинтересовался делом о получении маленьким ребенком травм на батуте в Москве, сообщает «РЕН ТВ».
Он поручил руководителю ГСУ СК России по Москве доложить о ходе проводимой проверки о получении ребенком травмы в батутном центре.
Маленькая девочка травмировалась в батутном зале на Дмитровском шоссе, где она находилась вместе с отцом. В какой-то момент двухлетний ребенок решил прыгнуть в «бассейн» с поролоновыми кубами и ударилась головой о бортик.
На видео с камер видно, как девочка упала на твердую поверхность, которая не была обита мягкой защитой.
Ранее в Алтайском крае было заведено уголовное дело после травмы двоих детей из-за взрыва батута.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru