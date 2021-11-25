Заведено дело после отравления 27 учеников школы под Брянском

У 27 учащихся выявлены симптомы кишечной инфекции. Дело рассматривается по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».

Следователи вместе с санитарными врачами региона провели осмотр школы, взяв образцы для проведения исследований и экспертиз. Полицейские ведут допрос свидетелей. Работа школьного пищеблока остановлена.

Признаки пищевого отравления зафиксированы у учащихся средней школы № 1.

Ранее прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с обращением за медицинской помощью несовершеннолетних детей, находившихся в детском санатории «Изоплит».

