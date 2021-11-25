Заведено дело после отравления 27 учеников школы под Брянском
Следственные органы инициировали уголовное дело после массового отравления школьников в Климовском районе Брянской области, сообщает «РЕН ТВ».
У 27 учащихся выявлены симптомы кишечной инфекции. Дело рассматривается по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности».
Следователи вместе с санитарными врачами региона провели осмотр школы, взяв образцы для проведения исследований и экспертиз. Полицейские ведут допрос свидетелей. Работа школьного пищеблока остановлена.
Признаки пищевого отравления зафиксированы у учащихся средней школы № 1.
Ранее прокуратура Кировского района Екатеринбурга организовала проверку в связи с обращением за медицинской помощью несовершеннолетних детей, находившихся в детском санатории «Изоплит».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru