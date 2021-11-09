Более 40 детей отравились в санатории в Свердловской области

По предварительной информации, 6-7 ноября 2021 года к врачам обратились 43 ребёнка с признаками инфекции. Ведомство намерено проверить соблюдение санитарно-эпидемиологического законодательства.

Ранее глава Ростуризма Зарина Догузова в ходе телефонного разговора с министром по туризму и древностям Египта Халедом Эленани попросила проверить курортные отели после инцидента с отравлением российских туристов в Хургаде, сообщает RT.

