Массовым отравлением школьников в Удмуртии займётся СК

Уголовное дело возбуждено в Удмуртии по факту массового отравления школьников в селе Каракулино. Об этом информирует республиканское следственное управление Следственного комитета. Дело открыто по статье «Нарушение санитарно-эпидемиологических правил».

Ученики начали жаловаться на ухудшение самочувствия вечером в четверг, 11 ноября. Это были школьники разных классов. Непосредственно в больницу обратились восемь человек с признаками острой кишечной инфекции. В результате, было принято решение перевести школу, в которой обучаются 650 детей, на дистанционный формат.

Состояние заболевших стабильное, все лечатся дома, тяжелых нет, ситуация находится под контролем, сообщила заместитель председателя правительства Удмуртии Эльвира Пинчук. В школе организовано эпидемиологическое расследование.

