Заведениям «Бар, которого нет», Old Town и Punk Fiction в Москве грозит закрытие за нарушение режима нерабочих дней

Заведениям «Бар, которого нет», Old Town и Punk Fiction в Москве грозят штрафы до 1 млн руб. или приостановление деятельности на срок до 90 суток. Причина - нарушение режима нерабочих дней, выявленное сотрудниками Объединения административно-технических инспекций Москвы (ОАТИ). Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил главный инспектор ОАТИ Антон Романов.

В России предложили запретить посещать ночные клубы до 21 года

«В ходе проведения рейда, проведенного 30 октября 2021 года, Объединением административно-технических инспекций совместно с сотрудниками полиции было установлено, что в заведениях «Бар, которого нет», Old Town и Punk Fiction проводились массовые мероприятия - дискотеки и шоу. Организаторами не были соблюдены меры социального дистанцирования, зрители находились в заведениях без средств индивидуальной защиты», - пояснил Антон Романов.

Как уточнил представитель ОАТИ, за соответствующие нарушения организаторам мероприятий грозят штрафы в размере 300 тыс. рублей. Если проверяющие установят факты причинения вреда здоровью человека, заведения могут оштафовать на сумму до 1 млн руб. или приостановить деятельность на срок до 90 суток.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

ФОТО:
ТЕГИ:ШтрафМоскваКарантин
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры