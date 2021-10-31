Заведениям «Бар, которого нет», Old Town и Punk Fiction в Москве грозит закрытие за нарушение режима нерабочих дней

«В ходе проведения рейда, проведенного 30 октября 2021 года, Объединением административно-технических инспекций совместно с сотрудниками полиции было установлено, что в заведениях «Бар, которого нет», Old Town и Punk Fiction проводились массовые мероприятия - дискотеки и шоу. Организаторами не были соблюдены меры социального дистанцирования, зрители находились в заведениях без средств индивидуальной защиты», - пояснил Антон Романов.

Как уточнил представитель ОАТИ, за соответствующие нарушения организаторам мероприятий грозят штрафы в размере 300 тыс. рублей. Если проверяющие установят факты причинения вреда здоровью человека, заведения могут оштафовать на сумму до 1 млн руб. или приостановить деятельность на срок до 90 суток.

