В России предложили запретить посещать ночные клубы до 21 года
Посещение ночных баров и ресторанов лицам моложе 21 года предложили запретить в России. Автором инициативы выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.
В нем он отмечает, что в основном ночные бары, рестораны и клубы посещает именно молодежь до 21 года. Потребление алкоголя в столь раннем возрасте, по его мнению, может привести к негативным последствиям для здоровья, передает RT.
Состояние здоровья также может ухудшиться из-за регулярного недосыпа в связи с ночным образом жизни.
Общественник предлагает правительству рассмотреть возможность запрета на посещение подобных заведений с 23:00 до 08:00 до достижения 21 года.
Ранее Хамзаев предложил предложили увеличить на 10 дней ежегодный отпуск для некурящих граждан. Эту идею поддержал депутат Госдумы Виталий Милонов, по его мнению, она может быть воплощена в жизнь, передает РИА ФАН.
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