В России предложили запретить посещать ночные клубы до 21 года

Посещение ночных баров и ресторанов лицам моложе 21 года предложили запретить в России. Автором инициативы выступил член Общественной палаты Султан Хамзаев. Соответствующее письмо он направил на имя главы Минздрава Михаила Мурашко.

В нем он отмечает, что в основном ночные бары, рестораны и клубы посещает именно молодежь до 21 года. Потребление алкоголя в столь раннем возрасте, по его мнению, может привести к негативным последствиям для здоровья, передает RT.