Вирус бытового национализма: Почему Казахстан втягивается в русофобию
Нынешнее поколение бывшей страны СНГ забыло совместное прошлое с Россией и недооценивает ее вклад в развитие их страны, рассказал Константин Затулин.
Молодое поколение Казахстана оказалось очень уязвимым для «вируса бытового национализма», который сегодня приобрел определенный масштаб в этой стране и влияет на местную атмосферу. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.
Последнее время в Казахстане наблюдается локальная русофобия. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал данную ситуацию, отметив, что «ксенофобские акции в отношении русскоязычного населения Казахстана нацелены на ослабление партнерских связей с Россией».
Затулин рассказал, что с момента распада СССР в Казахстане появляются новые поколения, «которые все меньше представляют себе общее советское прошлое».
«Они руководствуются теми версиями истории, которые за время существования независимости Казахстана стали модными и фактически официальными. Эти версии предполагают, что Казахстан сам себя породил и был одной из страдающих республик Советского союза. Эта версия принадлежит первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Причину эту он видел в том, что именно в Казахстане были пересыльные лагеря в годы сталинских репрессий», - отметил Затулин.
При это, по его словам, старшее поколение и казахские политики времен СССР умалчивали о той роли, которую играли русские и Россия в развитие Казахстана. Он отметил, что, например, заключенные лагерей после освобождения оседали в Казахстане, внося огромный вклад в развитие сельского хозяйства.
«Я уже не говорю о временах целины, когда пол страны молодежи поехало поднимать эти земли. Кто работал на заводах, на фабриках? Кто был специалистами, инженерами, техниками – в основном посланцы из других республик, прежде всего из России. Это в должной мере не оценено нынешним молодым поколением в Казахстане, по крайней мере, если судить по интернету. Они оказались очень уязвимыми для вируса бытового национализма, который сегодня приобрел определенный масштаб в Казахстане и влияет, в том числе, на атмосферу, которая там складывается», - отметил Затулин.
Депутат подчеркнул, что впервые после 90-х годов увеличилась миграция русских из Казахстана. По его словам, это «очень тревожное явление», так как между Россией и Казахстаном существуют партнерские отношения.
«Казахстан, как известно, был встревожен в 2014 году тем фактом, что Крым вернулся в Россию. Моментально в Казахстане стали опрокидывать всю эту историю на себя и рассуждать об уязвимости Казахстана, особенно на северных и восточных территориях, населенных русскими людьми. Мне кажется, что это совершенно необоснованная паника, которая воцарилась в головах отдельных персонажей. Она спровоцировала обратную реакцию в казахском политикуме, когда все было объявлено этапом борьбы за независимость, хотя на самом деле мы никаких национально-освободительных движений в Казахстане, конечно, не видели. Недаром Назарбаев в 1989-1991 годах не был в рядах тех, кто подписывал Беловежские соглашения и стремился к выходу из СССР. В отличие от своих коллег по политбюро, таких как Шеварднадзе и Алиев, он не написал мемуаров о том, как боролся за выход из СССР», - рассказал Затулин.
Он отметил, что подобные настроения в Казахстане требуют для молодого поколения объяснений реальных процессов, происходивших в СССР.
«Куда легче разжигать националистическую войну. В Казахстане очень болезненно реагируют на любые разговоры о том, как возник Казахстан. Я хотел бы подчеркнуть, Россия не посягает ни на какие казахские земли, и если Казахстан придерживается по отношению к России союзных обязательств, то в этом случае у них нет поводов волноваться за свои территории. А бездумные люди, которые не отдают себе в этом отчета, пытаются устраивать языковые патрули и демонстрировать русофобию. Это гибельный путь для Казахстана», - подчеркнул депутат.
По его мнению, бороться с подобным настроением возможно при акцентировании внимания на нем, как это сделал Сергей Лавров.
«Нужно по-дружески требовать от наших партнеров, чтобы они навели порядок, не поощряли это и не подливали масло в огонь. Вот эта игра в националистические версии истории, конечно, может восприниматься с иронией, когда все рассказывают, что они изобрели колесо и научили весь мир пахать. Но это оказывает влияние на умы и поколение, у которого кружится голова, и которое начинает сводить счеты с бабушками или с людьми, которые говорят на другом языке», - заключил Затулин.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил о попытках извне ослабить партнерство России и Казахстана.
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