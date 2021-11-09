Вирус бытового национализма: Почему Казахстан втягивается в русофобию

Молодое поколение Казахстана оказалось очень уязвимым для «вируса бытового национализма», который сегодня приобрел определенный масштаб в этой стране и влияет на местную атмосферу. Об этом в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил первый зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

Последнее время в Казахстане наблюдается локальная русофобия. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров прокомментировал данную ситуацию, отметив, что «ксенофобские акции в отношении русскоязычного населения Казахстана нацелены на ослабление партнерских связей с Россией».

Затулин рассказал, что с момента распада СССР в Казахстане появляются новые поколения, «которые все меньше представляют себе общее советское прошлое».

«Они руководствуются теми версиями истории, которые за время существования независимости Казахстана стали модными и фактически официальными. Эти версии предполагают, что Казахстан сам себя породил и был одной из страдающих республик Советского союза. Эта версия принадлежит первому президенту Казахстана Нурсултану Назарбаеву. Причину эту он видел в том, что именно в Казахстане были пересыльные лагеря в годы сталинских репрессий», - отметил Затулин.

При это, по его словам, старшее поколение и казахские политики времен СССР умалчивали о той роли, которую играли русские и Россия в развитие Казахстана. Он отметил, что, например, заключенные лагерей после освобождения оседали в Казахстане, внося огромный вклад в развитие сельского хозяйства.

«Я уже не говорю о временах целины, когда пол страны молодежи поехало поднимать эти земли. Кто работал на заводах, на фабриках? Кто был специалистами, инженерами, техниками – в основном посланцы из других республик, прежде всего из России. Это в должной мере не оценено нынешним молодым поколением в Казахстане, по крайней мере, если судить по интернету. Они оказались очень уязвимыми для вируса бытового национализма, который сегодня приобрел определенный масштаб в Казахстане и влияет, в том числе, на атмосферу, которая там складывается», - отметил Затулин.

Депутат подчеркнул, что впервые после 90-х годов увеличилась миграция русских из Казахстана. По его словам, это «очень тревожное явление», так как между Россией и Казахстаном существуют партнерские отношения.