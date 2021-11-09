Лавров заявил о попытках извне ослабить партнерство России и Казахстана

Как отметил глава МИД, ранее две страны демонстрировали успехи в упрочении отношений, однако в последнее время в Казахстане наблюдаются русобофобские акции, пишет «Свободная пресса».

«Отдельные случаи во многом являются продуктом применения извне специальных информационных методик, направленных на культивирование местечкового национализма и дискредитацию сотрудничества с Россией», — подчеркнул Лавров.

Министр отметил, что уровень взаимодействия между Москвой и Нур-Султаном «позволяет по каждому тревожному случаю оперативно принимать совместные меры», пишет РИА ФАН. Государства связываются и сотрудничают по линии МИД, правоохранительных органов, администраций президентов.

