В Раде предупредили об «уничтожающем ударе» России в ответ на агрессию в Донбассе

Масштабное наступление Украины в Донбассе может иметь последствия и не останется без реакции России, которая может принять ответные меры. Об этом заявил Депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — за жизнь» Олег Волошин в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Порошенко: Российские войска могут добраться до Украины за сутки

По словам парламентария, «большая война — это крах», и попытка Киева развязать конфликт «вызовет уничтожающий удар по Украине», отмечает РИА ФАН.

Волошин считает, что РФ уже намекнула на готовность идти до конца, если «ставки будут высоки», пишет Газета.ру.

Депутат отметил, что если Украина попытается «тихой сапой разместить американских морпехов под Харьковом», создав угрозу ядерной войны, Россия «сначала просто возьмет эту территорию». При этом Киев «скажет спасибо», так как в этом случае не произойдет прямого военного столкновения.

Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram

Фото: twitter.com/verkhovna_rada
ТЕГИ:ДонбассРоссияУкраина
Получайте свежие материалы на почту

Мы будем регулярно отправлять вам актуальные эксклюзивы и новости! Отписка доступна в письме

Горячие новости

Все новости

партнеры