Исследование: Шельфовые ледники Антарктиды могут таять быстрее прогнозов
Шельфовые ледники в Антарктиде могут таять быстрее, чем ожидалось. Об этом свидетельствует опубликованное в журнале «Nature Communications» исследование.
Один из руководителей работы Цинь Чжоу сообщил изданию «Daily Mail», что главным глобальным последствием станет ускорение повышения уровня моря. По его словам, Антарктида содержит крупнейший потенциальный источник его будущего повышения.
Авторы исследования уверены, что если антарктический шельф ослабнет или начнет разрушаться, то процесс высвободит гигатонны льда, которые сейчас удерживает своеобразный ледяной щит. Ученые говорят, что пострадать от гипотетического наводнения могут миллионы людей, так как отсутствие ледяного щита, по их словам, может поднять уровень моря на целых 58 м.
Ранее в Арктическом и антарктическом научно-исследовательском институте (ААНИИ) сообщили, что крупнейший айсберг А23а почти полностью разрушился во время дрейфа в Южном океане, передает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
