Проблему с маркировкой импортных лекарств решат к 6 ноября

В России продолжаются проблемы с маркировкой импортных лекарств, сообщает «Интерфакс».

Как сообщил руководитель проекта товарной группы «Фарма» ООО «Оператор-Центр развития перспективных технологий» Алексей Косарев, решить вопрос планируется к 6 ноября.

«Ожидается, что все проблемы с импортом мы решим к 6 ноября, либо ранее, когда выйдем на стабильную работу системы»,— сказал он. Косарев отметил, что в отношении импортных лекарств действует уведомительный порядок, как и в отношении российских.

Как сообщалось, благотворительные фонды вынесли на суд главы российского государства проблему дефицита онкопрепаратов в стране.

Открытое письмо президенту России Владимиру Путину сразу нескольких благотворительных фондов, в числе которых фонд Константина Хабенского, фонд «Подари жизнь», «АдВита», с жалобой на нехватку в стране порядка 30 незаменимых в онкологии препаратов, было замечено на самом верху.

В письме благотворительных организаций говорилось, что в этом году резко сократилось производство целого ряда препаратов, «на запросы больниц не находится поставщиков». По некоторым позициям производство сократилось в 20(!) раз, указали авторы обращения. Причиной такого положения дел они считают несовершенство системы государственного регулирования фармацевтического рынка, в том числе так называемый закон «третий лишний».

