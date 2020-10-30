Проблему с маркировкой импортных лекарств решат к 6 ноября
В России продолжаются проблемы с маркировкой импортных лекарств, сообщает «Интерфакс».
Как сообщил руководитель проекта товарной группы «Фарма» ООО «Оператор-Центр развития перспективных технологий» Алексей Косарев, решить вопрос планируется к 6 ноября.
«Ожидается, что все проблемы с импортом мы решим к 6 ноября, либо ранее, когда выйдем на стабильную работу системы»,— сказал он. Косарев отметил, что в отношении импортных лекарств действует уведомительный порядок, как и в отношении российских.
Как сообщалось, благотворительные фонды вынесли на суд главы российского государства проблему дефицита онкопрепаратов в стране.
Открытое письмо президенту России Владимиру Путину сразу нескольких благотворительных фондов, в числе которых фонд Константина Хабенского, фонд «Подари жизнь», «АдВита», с жалобой на нехватку в стране порядка 30 незаменимых в онкологии препаратов, было замечено на самом верху.
В письме благотворительных организаций говорилось, что в этом году резко сократилось производство целого ряда препаратов, «на запросы больниц не находится поставщиков». По некоторым позициям производство сократилось в 20(!) раз, указали авторы обращения. Причиной такого положения дел они считают несовершенство системы государственного регулирования фармацевтического рынка, в том числе так называемый закон «третий лишний».
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