Застройщики выполнили план по сдаче жилья на 72% в 2023 году
Порядка 3,5 млн «квадратов» жилья построено и введено в эксплуатацию в Москве в 2023 году. Об этом заявил заммэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.
По его словам, это свидетельствует о том, что и государственные застройщики, и частные девелоперы успешно справляются с международным давлением и антироссийскими рестрикциями. Всего, отметил Бочкарев, в текущем году планируется сдать в эксплуатацию порядка 4,8 млн квадратных метров жилья. Уже сейчас годовой план выполнен более чем на 72%, добавил заммэра.
Бочкарев также подчеркнул, что с 2011 года в столице построено 54,2 млн квадратных метров жилой недвижимости.
Вместе с тем глава Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отметил, что с января по июль текущего года в столице было поставлено на кадастровый учет 179 многоквартирных домов. Их общая площадь — 6,4 млн «квадратов». Майданов отметил, что больше всего таких домов в ТиНАО (56), ЮАО (26) и ЮВАО (22).
Он также отметил, что «Национальная система пространственных данных» позволила упростить административные процедуры при проведении кадастрового учета. Так, внесение сведений в ЕГРН теперь занимает один рабочий день, а доля приостановлений по бытовой недвижимости с апреля по июнь 2023 года достигла рекордных 0,09%.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru