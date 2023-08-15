Застройщики выполнили план по сдаче жилья на 72% в 2023 году

По его словам, это свидетельствует о том, что и государственные застройщики, и частные девелоперы успешно справляются с международным давлением и антироссийскими рестрикциями. Всего, отметил Бочкарев, в текущем году планируется сдать в эксплуатацию порядка 4,8 млн квадратных метров жилья. Уже сейчас годовой план выполнен более чем на 72%, добавил заммэра.

Бочкарев также подчеркнул, что с 2011 года в столице построено 54,2 млн квадратных метров жилой недвижимости.

Вместе с тем глава Управления Росреестра по Москве Игорь Майданов отметил, что с января по июль текущего года в столице было поставлено на кадастровый учет 179 многоквартирных домов. Их общая площадь — 6,4 млн «квадратов». Майданов отметил, что больше всего таких домов в ТиНАО (56), ЮАО (26) и ЮВАО (22).

Он также отметил, что «Национальная система пространственных данных» позволила упростить административные процедуры при проведении кадастрового учета. Так, внесение сведений в ЕГРН теперь занимает один рабочий день, а доля приостановлений по бытовой недвижимости с апреля по июнь 2023 года достигла рекордных 0,09%.

