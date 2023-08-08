В московских новостройках реновации создано более тысячи коммерческих помещений

На первых этажах московских новостроек создано более тысячи коммерческих помещения, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев.

Большая часть из них уже функционирует, отметил он. Подобный подход создает благоприятные условия для жильцов, которые, кроме новых квартир, получают комфортную инфраструктуру.

Глава департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин уточнил, что чаще всего бизнесмены открывают магазины, пекарни, кофейны, салоны красоты, пункты выдачи онлайн-заказов и другое.

«Мы видим, что в этом году в заселяемых новостройках начали работу ряд новых предприятий. Это говорит о востребованности таких помещений у представителей бизнеса», – сказал Левкин.

В целом горожане удовлетворены качеством городской среди, однако им не хватает хозяйственных магазинов в шаговой доступности от дома, отметил декан факультета городского регионального развития НИУ ВШЭ Евгений Михайленко. Вместе с этим москвичи лучше всего обеспечены детскими и транспортными сервисами, продуктами, и различными супермаркетами.

