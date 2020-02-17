Застреленный в Калининграде бизнесмен оказался чемпионом СССР по слалому
Застреленный вместе с супругой в Калининграде бизнесмен Вадим Янголенко был чемпионом СССР по горнолыжному спорту. Об этом говорится в сообщении Российской федерации горнолыжного спорта.
По данным федерации, Янголенко стал чемпионом СССР в 1985 году в возрасте 18 лет. Тогда он выиграл соревнования в слаломе на склонах Чимбулака (Алма-Ата).
Напомним, мужчина расстрелял семью на улице Баранова в Калининграде в субботу, 15 февраля. Погибли мужчина и его беременная супруга, ранен их 13-летний сын, которому оказана медицинская помощь. Сам стрелок скончался от ран после попытки застрелиться.
В связи с инцидентом СК возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более человек). В качестве причин СМИ называют личную неприязнь, а также конфликт из-за места на рынке, где торговали участники инцидента.
Ранее завотделом медицинской психологии научного центра психического здоровья РАМН Сергей Ениколопов рассказал НСН, почему в России все чаще выясняют отношения с оружием в руках
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
- Коронавирус наделили свойством влиять на мировую экономику
- Мужа Хакамады обокрали на его же дне рождения
- Все украинские прокуроры по делу о крушении MH17 уволены
- Глава Тувы объяснил плохое качество жизни в регионе
- Кремль поручил регионам организовать праздник в день голосования по Конституции