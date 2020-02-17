Застреленный в Калининграде бизнесмен оказался чемпионом СССР по слалому

17 февраля 202020:47

Застреленный вместе с супругой в Калининграде бизнесмен Вадим Янголенко был чемпионом СССР по горнолыжному спорту. Об этом говорится в сообщении Российской федерации горнолыжного спорта.

По данным федерации, Янголенко стал чемпионом СССР в 1985 году в возрасте 18 лет. Тогда он выиграл соревнования в слаломе на склонах Чимбулака (Алма-Ата).

ФОТО: fgssr.ru

Напомним, мужчина расстрелял семью на улице Баранова в Калининграде в субботу, 15 февраля. Погибли мужчина и его беременная супруга, ранен их 13-летний сын, которому оказана медицинская помощь. Сам стрелок скончался от ран после попытки застрелиться.

Калининградский стрелок оставил записку

В связи с инцидентом СК возбудил дело по ч. 2 ст. 105 УК (убийство двух и более человек). В качестве причин СМИ называют личную неприязнь, а также конфликт из-за места на рынке, где торговали участники инцидента.

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ФОТО: РИА Новости
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