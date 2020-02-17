Застреленный в Калининграде бизнесмен оказался чемпионом СССР по слалому

Застреленный вместе с супругой в Калининграде бизнесмен Вадим Янголенко был чемпионом СССР по горнолыжному спорту. Об этом говорится в сообщении Российской федерации горнолыжного спорта.

По данным федерации, Янголенко стал чемпионом СССР в 1985 году в возрасте 18 лет. Тогда он выиграл соревнования в слаломе на склонах Чимбулака (Алма-Ата).