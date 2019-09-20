Застреленного в Москве полицейского похоронили в Домодедово

Напомним, трагический инцидент произошел 18 сентября на станции метро «Рязанский проспект». Старший прапорщик полиции Алексей Смирнов открыл огонь по двум сотрудникам Управления собственной безопасности (УСБ), которые пришли задерживать его по подозрению в получении взятки. Максим Веялко погиб на месте, второй полицейский был госпитализирован с тяжелыми ранениями.

Смирнов был задержан. Свои действия он объяснил усталостью от службы в полиции и нежеланием сидеть в тюрьме за получение взятки.

