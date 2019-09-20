Суд арестовал расстрелявшего коллег полицейского

20 сентября 201917:15

Решение об аресте на два месяца полицейского Алексея Смирнова, открывшего огонь по коллегам 18 сентября, принял Пресненский суд Москвы, сообщает «Интерфакс».

Отмечается, что правоохранителю предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников полиции. Эта статья УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Профсоюз полиции: Сотрудник мог расстрелять коллег в состоянии аффекта

Ранее в интернете появилась видеозапись стрельбы, произошедшей на днях в служебном помещении МВД на станции метро «Рязанский проспект» в Москве. На кадрах старший прапорщик полиции Алексей Смирнов открыл огонь по двум сотрудникам Управления собственной безопасности (УСБ), которые пришли задерживать его по подозрению в получении взятки. При этом оружие при себе в тот момент имел только подозреваемый. Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН не исключил, что правоохранитель действовал в состоянии аффекта.

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ФОТО: pxhere.com
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