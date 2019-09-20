Суд арестовал расстрелявшего коллег полицейского
Решение об аресте на два месяца полицейского Алексея Смирнова, открывшего огонь по коллегам 18 сентября, принял Пресненский суд Москвы, сообщает «Интерфакс».
Отмечается, что правоохранителю предъявлено обвинение в посягательстве на жизнь сотрудников полиции. Эта статья УК РФ предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее в интернете появилась видеозапись стрельбы, произошедшей на днях в служебном помещении МВД на станции метро «Рязанский проспект» в Москве. На кадрах старший прапорщик полиции Алексей Смирнов открыл огонь по двум сотрудникам Управления собственной безопасности (УСБ), которые пришли задерживать его по подозрению в получении взятки. При этом оружие при себе в тот момент имел только подозреваемый. Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН не исключил, что правоохранитель действовал в состоянии аффекта.
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