Суд арестовал расстрелявшего коллег полицейского

Ранее в интернете появилась видеозапись стрельбы, произошедшей на днях в служебном помещении МВД на станции метро «Рязанский проспект» в Москве. На кадрах старший прапорщик полиции Алексей Смирнов открыл огонь по двум сотрудникам Управления собственной безопасности (УСБ), которые пришли задерживать его по подозрению в получении взятки. При этом оружие при себе в тот момент имел только подозреваемый. Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН не исключил, что правоохранитель действовал в состоянии аффекта.

