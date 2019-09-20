Профсоюз полиции: Сотрудник мог расстрелять коллег в состоянии аффекта

В интернете появилась видеозапись стрельбы, произошедшей на днях в служебном помещении МВД на станции метро «Рязанский проспект» в Москве. На кадрах старший прапорщик полиции Алексей Смирнов открыл огонь по двум сотрудникам Управления собственной безопасности (УСБ), которые пришли задерживать его по подозрению в получении взятки. При этом оружие при себе в тот момент имел только подозреваемый.

Глава московского профсоюза полиции Михаил Пашкин в эфире НСН не исключил, что Смирнову могли подбросить деньги.

«Может быть, здесь несколько вариантов. Первое: они у него ничего не нашли, потому что видео показали в каком-то урезанном виде. Надо было показывать, как они к нему с самого начала зашли. Показали только самый конец. Возможно, пытались ему что-то подложить – на УСБшников это очень похоже. Тогда он мог с ними поругаться и начать стрелять. Тем более, человек, видимо, не высыпался, все эти переработки, на нервах – в состоянии аффекта был.

Второй вариант: они у него действительно что-то нашли и он испугался, что сядет. Я считаю, что у него все-таки было состояние аффекта. Прежде чем стрелять, человек обычно нервничает, а тут совершенно хладнокровно их расстрелял. Как в тире, такое ощущение, что сознание у него было отключено, сделал все на автомате», - сказал он.

Собеседник НСН подчеркнул, что и сами сотрудники УСБ действовали, по его мнению, непрофессионально. На кадрах видно, как один из сотрудников пытается обезвредить полицейского голыми руками.