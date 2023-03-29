«Заслуживает восхищения»: Песков оценил решение мэра Воркуты уйти служить
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что о решении мэра Воркуты Ярослава Шапошникова пойти служить по контракту в зону проведения спецоперации Кремлю стало известно из СМИ, сообщает РИА Новости.
По его словам, люди, которые выступают добровольцами, заслуживают уважения и восхищения.
«Любой человек, который по зову своей души, по зову сердца выступает добровольцем и идёт воевать - это люди, которые заслуживают восхищения и уважения», - подчеркнул представитель Кремля.
Ранее мэр Воркуты Ярослав Шапошников заявил, что намерен уйти со своего поста и подписать контракт с Минобороны РФ сроком на один год, сообщает НСН.
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