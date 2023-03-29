«Заслуживает восхищения»: Песков оценил решение мэра Воркуты уйти служить

По его словам, люди, которые выступают добровольцами, заслуживают уважения и восхищения.

«Любой человек, который по зову своей души, по зову сердца выступает добровольцем и идёт воевать - это люди, которые заслуживают восхищения и уважения», - подчеркнул представитель Кремля.

Ранее мэр Воркуты Ярослав Шапошников заявил, что намерен уйти со своего поста и подписать контракт с Минобороны РФ сроком на один год, сообщает НСН.

