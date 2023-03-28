Мэр Воркуты отправится служить в зону СВО
Мэр Воркуты Ярослав Шапошников намерен уйти со своего поста, чтобы отправиться на службу в зону специальной военной операции.
Telegram-канал Baza опубликовал видео, снятое на митинге в поддержку СВО, где чиновник объявил, что решил подписать контракт с Минобороны РФ сроком на один год.
«Я тоже сделал выбор, не просто поддержать наших бойцов морально или материально, а поддержать их физически», - сказал Шапошников.
Ранее бывший мэр Краснодара Андрей Алексеенко был назначен первым заместителем главы военно-гражданской администрации Харьковской области, сообщает RT.
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