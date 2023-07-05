Эксперты рассказали, сколько россиян переболели коронавирусом

Согласно исследованию Федерального научно-клинического центра ФМБА РФ и страхового дома ВСК, 15% сталкивались с подтвержденным диагнозом несколько раз. Это значительно больше государственной статистики.

По словам экспертов, со среднетяжелым течением заболевания столкнулись примерно столько же россиян, сколько и с легким — по 40%. Тяжело перенесли заболевание около 10%, 5,2% пришлось проходить лечение в больнице. Пандемия привела к росту обращений к кардиологам, офтальмологам и инфекционистам.

Экономический ущерб РФ от пандемии коронавируса составил 1,6 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

