Эксперты рассказали, сколько россиян переболели коронавирусом
Как минимум 48% граждан России за последние три года точно болели коронавирусом, сообщает «Коммерсант».
Согласно исследованию Федерального научно-клинического центра ФМБА РФ и страхового дома ВСК, 15% сталкивались с подтвержденным диагнозом несколько раз. Это значительно больше государственной статистики.
По словам экспертов, со среднетяжелым течением заболевания столкнулись примерно столько же россиян, сколько и с легким — по 40%. Тяжело перенесли заболевание около 10%, 5,2% пришлось проходить лечение в больнице. Пандемия привела к росту обращений к кардиологам, офтальмологам и инфекционистам.
Экономический ущерб РФ от пандемии коронавируса составил 1,6 трлн рублей, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru