Заслуженный учитель выступил против расследования БДСМ-флешмоба

После скандала с костюмированной вечеринкой выпускников, которую в соцсетях прозвали БДСМ-флешмобом, директор учебного заведения Галина Пугина заявила об увольнении по собственному желанию. Накануне последнего звонка несколько юношей из одиннадцатого класса оделись в костюмы «зайчиков» с черными масками и голым торсом, а одна из девушек – в форму полицейского.

Школьники танцевали, зажигали цветные дымовые шашки, а в актовом зале распылили огнетушитель. По словам очевидцев, бурные проводы школьных лет длились всего несколько минут. Попавший в сеть видеоролик не только вызвал возмущение многих родителей, но и заинтересовал краевой департамент образования, который теперь проводит внутреннюю проверку.

В эфире НСН Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург призвал не наказывать одиннадцатиклассников, устроивших БДСМ-флешмоб во Владивостокской школе.

«Здесь, как я понимаю, форма монстрации. Как умеют, что видели, услышали где-то, то они и сделали. С одной стороны, недоработка школы есть. Но с другой стороны, хватит уже запугивать школой детей. Может быть, совершенна там ошибка, но вот именно такими действиями, расследованиями, увольнением директора, мы настраиваем молодежь против органов власти. Они же только начинают жить. А если с самого начала они видят такое жесткое, холодное отношение, как они будут любить свою страну и с уважением относится к власти? Да, ошибка допущена. Но повинную голову и меч не сечет. Я думаю, что это должно быть предметом спокойного разговора внутри педагогического коллектива. С одной стороны ошибка, а с другой стороны раздувать из мухи слона, к сожалению, не самый лучший стиль воспитать патриотов», — отметил собеседник агентства.