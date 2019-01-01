Заслуженный учитель выступил против расследования БДСМ-флешмоба
Евгений Ямбург в эфире НСН призвал не давить на школьников в начале их жизненного пути.
После скандала с костюмированной вечеринкой выпускников, которую в соцсетях прозвали БДСМ-флешмобом, директор учебного заведения Галина Пугина заявила об увольнении по собственному желанию. Накануне последнего звонка несколько юношей из одиннадцатого класса оделись в костюмы «зайчиков» с черными масками и голым торсом, а одна из девушек – в форму полицейского.
Школьники танцевали, зажигали цветные дымовые шашки, а в актовом зале распылили огнетушитель. По словам очевидцев, бурные проводы школьных лет длились всего несколько минут. Попавший в сеть видеоролик не только вызвал возмущение многих родителей, но и заинтересовал краевой департамент образования, который теперь проводит внутреннюю проверку.
В эфире НСН Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург призвал не наказывать одиннадцатиклассников, устроивших БДСМ-флешмоб во Владивостокской школе.
«Здесь, как я понимаю, форма монстрации. Как умеют, что видели, услышали где-то, то они и сделали. С одной стороны, недоработка школы есть. Но с другой стороны, хватит уже запугивать школой детей. Может быть, совершенна там ошибка, но вот именно такими действиями, расследованиями, увольнением директора, мы настраиваем молодежь против органов власти. Они же только начинают жить. А если с самого начала они видят такое жесткое, холодное отношение, как они будут любить свою страну и с уважением относится к власти? Да, ошибка допущена. Но повинную голову и меч не сечет. Я думаю, что это должно быть предметом спокойного разговора внутри педагогического коллектива. С одной стороны ошибка, а с другой стороны раздувать из мухи слона, к сожалению, не самый лучший стиль воспитать патриотов», — отметил собеседник агентства.
Недоработкой школы Евгений Ямбург посчитал отсутствие неофициальной части последнего звонка. Заслуженный учитель рассказал, как проходит этот праздник в его школе.
«Последний звонок должен состоять не только из официальной части, но и из праздника. Это вдохновенный праздник прощания со школой. Вот я 43-ий год директор, и мы всегда с ребятами одиннадцатиклассниками готовим прощальный капустник. Это веселые искрометные поздравления учителей в песнях, танцах, с остроумным текстом. Мы все это вместе делаем, и создается ощущения феерии, прекрасного радостного события. Это запоминается на всю жизнь. Безусловно, есть торжественная часть, линейка, но это не может быть казенно и официально. Поэтому стремление что-то такое украсить и сделать вполне естественно. Я думаю, что здесь с одной стороны, есть откровенная недоработка школы, потому что надо возглавить это движение и не пускать его на самотек», — сказал Заслуженный учитель России.
Ранее в пермской гимназии № 4 установили разный проходной балл для девочек и мальчиков. Выписку из решения приемной комиссии вывесили на стенде гимназии. Родители обратили внимание на то, что в ней указан разный проходной балл для мальчиков и девочек. Балл для девочек — 69,1, а для мальчиков — 65,7. Уточняется, что балл для мальчиков был занижен для гендерного баланса в классе. В список поступивших не вошло около 20 девочек, которые бы прошли конкурс, если бы для мальчиков балл не занизили, а для девочек — не завысили. Заслуженный учитель России Евгений Ямбург в эфире НСН назвал такое решение пермской гимназии крайне неудачным.
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