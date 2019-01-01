Общество

Директор школы уволилась после БДСМ-вечеринки на выпускном

24 мая10:50

Директор школы во Владивостоке Галина Пугина увольняется по собственному желанию после костюмированной вечеринки выпускников, которую в соцсетях прозвали БДСМ-флешмобом. Об этом сообщает PRIMPRESS.

«Сексизм наоборот». Заслуженный учитель о дискриминации девочек в пермской гимназии

Выпускные прошли в российских школах накануне. В школе № 74 во Владивостоке несколько юношей были одеты в костюмы «зайчиков» с черными масками, а одна из девушек – в форму полицейского. Школьники разбрасывали разноцветные краски и танцевали, позже в здании они распылили огнетушитель, сообщает «ФедералПресс».

По словам очевидцев, длилось это шоу всего несколько минут. После того, как видео попало в Сеть, вспыхнул скандал, отмечает Ura.ru.

Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в эфире НСН прокомментировал дискриминацию девочек в пермской гимназии.


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ФОТО: dps_vl
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