Директор школы уволилась после БДСМ-вечеринки на выпускном
Директор школы во Владивостоке Галина Пугина увольняется по собственному желанию после костюмированной вечеринки выпускников, которую в соцсетях прозвали БДСМ-флешмобом. Об этом сообщает PRIMPRESS.
Выпускные прошли в российских школах накануне. В школе № 74 во Владивостоке несколько юношей были одеты в костюмы «зайчиков» с черными масками, а одна из девушек – в форму полицейского. Школьники разбрасывали разноцветные краски и танцевали, позже в здании они распылили огнетушитель, сообщает «ФедералПресс».
По словам очевидцев, длилось это шоу всего несколько минут. После того, как видео попало в Сеть, вспыхнул скандал, отмечает Ura.ru.
Ранее заслуженный учитель России Евгений Ямбург в эфире НСН прокомментировал дискриминацию девочек в пермской гимназии.
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