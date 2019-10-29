Заслуженный учитель: 100-летие Калашникова в школах можно отметить без кровавого бахвальства
Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН оценил идею Минпросвещения провести в российских школах урок про создателя автомата Калашникова.
Минпросвещения предложило школам через две недели провести урок, который будет посвящен автомату Калашникова. Поясняется, что выбор темы для ознакомления школьников связан со столетним юбилеем его создателя.
В методических рекомендациях упоминаются темы патриотизма, российской идентичности, духовно-нравственных ценностей, а также интереса школьников к армии. В качестве аргумента учителю предложено рассказать детям о том, что «из автомата Калашникова было убито больше людей, чем в результате артиллерийского огня, авиабомбардировок и ракетных обстрелов. Ежегодно от пуль АК погибает четверть миллиона человек».
Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург в беседе с НСН объяснил, что поговорить с учениками возможно на любую тему. Он пояснил, что в этом вопросе гораздо важнее контекст и привел несколько аспектов, которые посчитал уместным обсудить со школьниками.
«Любой сюжет, если с умом это делать, педагогически, исторически, культурно можно повернуть. Я рассказываю, как я бы это сделал, потому что это очень сложный вариант. Первое, я бы начал с того, что во время Советско-финской войны, если посмотрите, почти такой же автомат. С одной стороны, можно сказать, что своровал, но нет, конечно. Потому что во всем мире друг у друга перенимали. И он [Калашников] там сделал и другую пулю, и другую газовую камеру. Вообще это очень талантливый самоучка. Второе, на что бы я обратил внимание, что действительно долгие годы это было самое надежное оружие в мире. И в этой ситуации, если бы мы тогда защищали авторские права, а мы этого никогда не делали, он был бы миллиардером, по сути дела. А умер он, между прочим, в скромной хрущевской квартирке. Третье, на что бы я обратил внимание, что вообще-то на гербах очень многих африканских стран автомат Калашникова. Потому что мы помогали в национальной борьбе, а по сути поддерживали террористов. И в общем-то, конечно, все этим оружием пользовались и в песках, и в болоте, и где хотите», - объяснил он.
Ямбург также заявил, что в мире, где человеческие потери в любых войнах и вооруженных конфликтах страны пытаются свести к минимуму, Россия по-прежнему не щадит именно людей. Педагог напомнил, что у государства есть поводы для гордости помимо успехов в военной промышленности.
«Четвертая позиция, на которую я бы тоже обратил внимание, состоит в том, что на сегодняшний день нельзя сказать, что это самое мощное и самое современное оружие, потому что весь мир стремится воевать с минимальным количеством потерь живой силы. Сегодня воюют дроны и другие устройства, а мы по-прежнему никогда не щадим людей. И это тоже довольно неприятная вещь, и об этом тоже надо говорить. И последнее, что бы я сказал, России есть очень много, чем можно гордиться: потрясающие литература, живопись, музыка. Но по традиции мы почему-то в первую очередь гордимся средствами уничтожения. То есть вокруг этого можно разговаривать и разговаривать очень серьезно. А дальше это зависит от культуры учителя. Поэтому поэтизировать убийства нормальный учитель бы не стал. А вот вокруг этого развернуть разговор об эпохе, о времени, о том, что сегодня происходит с нами со всеми…можно сделать так все это по уму», - рассказал Ямбург.
Вместе с тем, заслуженный учитель не удивился подобным пропагандистским настроениям. Он пояснил, что подобные темы и формулировки витают в воздухе.
«Эти формулировки в воздухе же витают. Посмотрите, вот даже такое действительно серьезное событие, как 90 лет начала Второй мировой войны. Но откройте любой контент телевидения: “Вот, договор Молотова-Риббентропа позволил нам подготовиться”. Вранье это, конечно! Поэтому в этом стеклянном мире, где есть Интернет, единственное, что нужно делать – не врать детям и все темы обсуждать. Как только мы начинаем врать, нас перестают уважать», - заключил собеседник НСН.
Ранее глава Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин выступил с инициативой по введению в школах и вузах изучения нравственности. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН поддержала предложение Таджуддина, но выступила против вынесения дисциплины как отдельного предмета в школьной программе.
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