Заслуженный учитель: 100-летие Калашникова в школах можно отметить без кровавого бахвальства

Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург в беседе с НСН объяснил, что поговорить с учениками возможно на любую тему. Он пояснил, что в этом вопросе гораздо важнее контекст и привел несколько аспектов, которые посчитал уместным обсудить со школьниками.

«Любой сюжет, если с умом это делать, педагогически, исторически, культурно можно повернуть. Я рассказываю, как я бы это сделал, потому что это очень сложный вариант. Первое, я бы начал с того, что во время Советско-финской войны, если посмотрите, почти такой же автомат. С одной стороны, можно сказать, что своровал, но нет, конечно. Потому что во всем мире друг у друга перенимали. И он [Калашников] там сделал и другую пулю, и другую газовую камеру. Вообще это очень талантливый самоучка. Второе, на что бы я обратил внимание, что действительно долгие годы это было самое надежное оружие в мире. И в этой ситуации, если бы мы тогда защищали авторские права, а мы этого никогда не делали, он был бы миллиардером, по сути дела. А умер он, между прочим, в скромной хрущевской квартирке. Третье, на что бы я обратил внимание, что вообще-то на гербах очень многих африканских стран автомат Калашникова. Потому что мы помогали в национальной борьбе, а по сути поддерживали террористов. И в общем-то, конечно, все этим оружием пользовались и в песках, и в болоте, и где хотите», - объяснил он.

Ямбург также заявил, что в мире, где человеческие потери в любых войнах и вооруженных конфликтах страны пытаются свести к минимуму, Россия по-прежнему не щадит именно людей. Педагог напомнил, что у государства есть поводы для гордости помимо успехов в военной промышленности.

«Четвертая позиция, на которую я бы тоже обратил внимание, состоит в том, что на сегодняшний день нельзя сказать, что это самое мощное и самое современное оружие, потому что весь мир стремится воевать с минимальным количеством потерь живой силы. Сегодня воюют дроны и другие устройства, а мы по-прежнему никогда не щадим людей. И это тоже довольно неприятная вещь, и об этом тоже надо говорить. И последнее, что бы я сказал, России есть очень много, чем можно гордиться: потрясающие литература, живопись, музыка. Но по традиции мы почему-то в первую очередь гордимся средствами уничтожения. То есть вокруг этого можно разговаривать и разговаривать очень серьезно. А дальше это зависит от культуры учителя. Поэтому поэтизировать убийства нормальный учитель бы не стал. А вот вокруг этого развернуть разговор об эпохе, о времени, о том, что сегодня происходит с нами со всеми…можно сделать так все это по уму», - рассказал Ямбург.

Вместе с тем, заслуженный учитель не удивился подобным пропагандистским настроениям. Он пояснил, что подобные темы и формулировки витают в воздухе.

«Эти формулировки в воздухе же витают. Посмотрите, вот даже такое действительно серьезное событие, как 90 лет начала Второй мировой войны. Но откройте любой контент телевидения: “Вот, договор Молотова-Риббентропа позволил нам подготовиться”. Вранье это, конечно! Поэтому в этом стеклянном мире, где есть Интернет, единственное, что нужно делать – не врать детям и все темы обсуждать. Как только мы начинаем врать, нас перестают уважать», - заключил собеседник НСН.

Ранее глава Центрального духовного управления мусульман России Талгат Таджуддин выступил с инициативой по введению в школах и вузах изучения нравственности. Председатель Национального родительского комитета Ирина Волынец в эфире НСН поддержала предложение Таджуддина, но выступила против вынесения дисциплины как отдельного предмета в школьной программе.

