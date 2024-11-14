«С пустыми глазами»: Миронов рассказал, что «Разговоры о важном» не увлекают школьников
Нужные инициативы вроде «Разговоров о важном» в школе не достигают своей цели, заявил Сергей Миронов.
Сегодня проведение «Разговора о важном» в школах превратилось в формальность, правильные идеи не доходят до молодежи, нужно менять подход к воспитанию подрастающего поколения. Об этом в ходе заседания Экспертного совета по молодежной политике, культуре, просвещению и детской безопасности заявил лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов, сообщает корреспондент НСН.
«Допустим, на улице поднимается флаг, планируется провести в школе “Разговор о важном”. Казалось бы, флаг — символ государства, ответная реакция должна быть соответствующей. А ее нет. Все сидят, болтают, смотрят в гаджеты, чем угодно занимаются. Формально урок провели, галочку поставили, вроде как работа ведется. “Разговор о важном” — хорошая инициатива, но подход к ней очень формальный, у детей пустые глаза. Конечно, стоит думать о зарплатах учителей — сегодня в России не хватает 260 тысяч педагогов. Но упор надо делать на воспитание молодежи — иначе все вроде бы правильные вещи не будут затрагивать подрастающее поколение, тех, у которых даже свой модный язык состоит из исковерканных англицизмов. Нужен совершенно другой закон о молодежи, затрагивающий аспекты воспитания, поведения в интернете и так далее. Но его рецепт я сейчас представить не готов», — сказал Миронов.
Ранее стало известно, что эксперты прорабатывают целесообразность введения проекта «Разговоры о важном» в детских садах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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