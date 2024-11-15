«Контролируют и не платят»: Учителя пожаловались на требования к «Разговорам о важном»
Дмитрий Казаков заявил НСН, что зачастую учителям за эти уроки не платят, а дети приходят на занятия уставшими из-за перегруженности.
«Разговоры о важном» не очень интересны школьникам, так как учителя в подготовке материалов не могут отходить от «формальных» рекомендаций, чтобы не получить выговор, заявил НСН член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков.
Важные инициативы вроде «Разговоров о важном» в школе не достигают своей цели, детям это не интересно, рассказал НСН лидер партии «Справедливая Россия – За правду» Сергей Миронов. Казаков рассказал, почему так происходит.
«Да, по моим наблюдениям, «Разговоры о важном» зачастую не очень интересны детям. Младшие классы чуть больше вовлечены, но старшие школьники – совсем нет. Дело в том, причина кроется не только в содержании, в этом вопросе очень формальный подход», - отметил он.
По его словам, учителей контролируют и вынуждают четко следовать «спорным» методическим рекомендациям, в итоге получаются сухие презентации.
«Учителей очень контролируют. Недавно одна учительница получила выговор за то, что она якобы эти «Разговоры» вела не по методическим рекомендациям, которые на сайте указаны. А эти рекомендации часто бывают очень сомнительными. Я сам вел в прошлом году эти «Разговоры о важном». Детям предлагалось, например, практически агрессивно отвечать телефонным мошенникам. К содержанию есть вопросы. Если показывать сухие презентации, детей этим не заинтересуешь. Поэтому учителя иногда не используют методические рекомендации, а делают свои неплохие уроки. Но за это их могут наказать. В прошлом году даже хотели установить камеры», - рассказал Казаков.
При этом, по его словам, зачастую учителям за эти уроки не платят, а дети приходят на занятия уставшими.
«Еще одна причина заключается в том, что дети перегружены, они учатся по 7-9 уроков. Это дополнительный урок, который в понедельник проходит. Это нагружает ребят еще больше. А учителям, для которых это тоже дополнительная нагрузка, зачастую за эти уроки не платят. Профсоюз проводил анализ, выяснилось, что где-то платят, а где-то нет», - добавил собеседник НСН.
Ранее стало известно, что эксперты прорабатывают целесообразность введения проекта «Разговоры о важном» в детских садах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- СМИ: Шольц и Путин впервые за два года провели телефонный разговор
- МИД России: Индонезия, Малайзия и Таиланд стали партнерами БРИКС
- Протестующих в Сухуме призвали ждать отставки президента Абхазии
- Йоко Оно вернут похищенные часы Джона Леннона
- Фильм казахстанского режиссера Асхата Кучинчирекова отобрали на премию «Оскар»
- Пожарные ликвидировали возгорание в квартире на юго-востоке Москвы
- СМИ: Макаревич признался, что скучает по российской природе
- GlobalCheck: Изменений в доступности YouTube в РФ нет
- Писатель Стивен Кинг объявил об уходе из соцсети X
- Российский Голкипер Андрей Василевский установил рекорд НХЛ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru