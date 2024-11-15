«Контролируют и не платят»: Учителя пожаловались на требования к «Разговорам о важном»

«Да, по моим наблюдениям, «Разговоры о важном» зачастую не очень интересны детям. Младшие классы чуть больше вовлечены, но старшие школьники – совсем нет. Дело в том, причина кроется не только в содержании, в этом вопросе очень формальный подход», - отметил он.

По его словам, учителей контролируют и вынуждают четко следовать «спорным» методическим рекомендациям, в итоге получаются сухие презентации.

«Учителей очень контролируют. Недавно одна учительница получила выговор за то, что она якобы эти «Разговоры» вела не по методическим рекомендациям, которые на сайте указаны. А эти рекомендации часто бывают очень сомнительными. Я сам вел в прошлом году эти «Разговоры о важном». Детям предлагалось, например, практически агрессивно отвечать телефонным мошенникам. К содержанию есть вопросы. Если показывать сухие презентации, детей этим не заинтересуешь. Поэтому учителя иногда не используют методические рекомендации, а делают свои неплохие уроки. Но за это их могут наказать. В прошлом году даже хотели установить камеры», - рассказал Казаков.

При этом, по его словам, зачастую учителям за эти уроки не платят, а дети приходят на занятия уставшими.

«Еще одна причина заключается в том, что дети перегружены, они учатся по 7-9 уроков. Это дополнительный урок, который в понедельник проходит. Это нагружает ребят еще больше. А учителям, для которых это тоже дополнительная нагрузка, зачастую за эти уроки не платят. Профсоюз проводил анализ, выяснилось, что где-то платят, а где-то нет», - добавил собеседник НСН.

Ранее стало известно, что эксперты прорабатывают целесообразность введения проекта «Разговоры о важном» в детских садах. Об этом сообщил Telegram-канал «Радиоточка НСН».

