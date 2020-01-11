Заслуженный учитель поддержал новую систему оценок в школе
Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН пояснил, почему поддерживает изменение системы школьных оценок.
Министр просвещения России Ольгa Вaсильевa рaсскaзaлa, что успехи школьников по музыке, физкультуре и изобрaзительному искусству будут оценивaться по шкaле «зaчет-незaчет». Об этом сообщaет «Российскaя гaзетa».
Рaзрaбaтывaемые Министерством просвещения изменения в порядок выдaчи aттестaтов позволят зaкрепить прaво школы стaвить отметку «зaчтено» по физкультуре, музыке и изобрaзительному искусству.
Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН назвал предложение Министерства просвещения РФ изменить систему оценок в школе своевременным и правильным.
«Современное образование стало достаточно вариативным. Надо понимать, что есть профильные классы, предпрофильная подготовка. Совершенно очевидно, что дети, особенно в старших классах, концентрируются на изучении предметов, которые являются основой их будущей профессии. В этой связи во имя формальных отметок отвлекать от них ребят не стоит. Часто достаточно формальные основания заставляют их заниматься ерундой. Особенно, если речь идет о нездоровых детях, которые находятся долгое время в больницах или госпиталях. Какая, например, физическая культура для ребят, которые проходят химиотерапию? Им предлагается писать рефераты. Тоже мне занятие! Пустая трата времени.
Другое дело, что культурный человек должен осваивать и музыку, и изобразительное искусство. Для этого есть начальная школа, среднее звено, где эти предметы можно давать в расширенном виде», - предложил эксперт.
Евгений Ямбург также считает правильным, что учебное заведение получит возможность самостоятельно выбирать систему оценок школьников.
«Почему школа может выбирать? Например, есть художественно-графическое отделение. Ребятам, которые там учатся, сам бог велел ставить отметки! Тем более, что школьники будут поступать в художественные училища и вузы. И они должны понимать, насколько соответствуют их требованиям», - отметил собеседник НСН.
Ранее зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в эфире НСН поддержал Призыв Грефа отменить в России школьные экзамены.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзене
Горячие новости
- В Китае скончался первый зараженный новым типом коронaвирусa
- Заслуженный учитель поддержал новую систему оценок в школе
- В российских школах появятся новые оценки
- Три сценария. Как Зеленский ответит Ирану за «Боинг»
- Трамп заявил о намерении восстановить отношения с Россией