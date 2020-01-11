Министр просвещения России Ольгa Вaсильевa рaсскaзaлa, что успехи школьников по музыке, физкультуре и изобрaзительному искусству будут оценивaться по шкaле «зaчет-незaчет». Об этом сообщaет «Российскaя гaзетa».

Рaзрaбaтывaемые Министерством просвещения изменения в порядок выдaчи aттестaтов позволят зaкрепить прaво школы стaвить отметку «зaчтено» по физкультуре, музыке и изобрaзительному искусству.

Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН назвал предложение Министерства просвещения РФ изменить систему оценок в школе своевременным и правильным.

«Современное образование стало достаточно вариативным. Надо понимать, что есть профильные классы, предпрофильная подготовка. Совершенно очевидно, что дети, особенно в старших классах, концентрируются на изучении предметов, которые являются основой их будущей профессии. В этой связи во имя формальных отметок отвлекать от них ребят не стоит. Часто достаточно формальные основания заставляют их заниматься ерундой. Особенно, если речь идет о нездоровых детях, которые находятся долгое время в больницах или госпиталях. Какая, например, физическая культура для ребят, которые проходят химиотерапию? Им предлагается писать рефераты. Тоже мне занятие! Пустая трата времени.

Другое дело, что культурный человек должен осваивать и музыку, и изобразительное искусство. Для этого есть начальная школа, среднее звено, где эти предметы можно давать в расширенном виде», - предложил эксперт.