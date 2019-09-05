В Госдуме поддержали идею Грефа об отмене школьных экзаменов

Глава Сбербанка Герман Греф призвал отменить в России школьные экзамены. В ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме Греф назвал экзамены в школах «катастрофой» и признался, что ставит перед собой цель «убить» их. По его словам, дети выходят из школы «инвалидами» и так сильно привыкают к экзаменам, что не могут без них что-либо делать.

Призыв Грефа поддержал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в эфире НСН (слушайте аудио).