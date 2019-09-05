В Госдуме поддержали идею Грефа об отмене школьных экзаменов
Зампред комитета Госдумы по образованию и науке в эфире НСН поддержал призыв главы Сбербанка «убить» экзамены в школах.
Глава Сбербанка Герман Греф призвал отменить в России школьные экзамены. В ходе своего выступления на Восточном экономическом форуме Греф назвал экзамены в школах «катастрофой» и признался, что ставит перед собой цель «убить» их. По его словам, дети выходят из школы «инвалидами» и так сильно привыкают к экзаменам, что не могут без них что-либо делать.
Призыв Грефа поддержал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов в эфире НСН (слушайте аудио).
«Герман Оскарович — один из самых передовых людей нашей страны. Он абсолютно прав, говоря так о системе образования России, потому что экзамены — это дополнительный стресс, это возможные риски в образовании, когда вместо того, чтобы ребенок получал новое образование его натаскивают на решение определенных кейсов и заданий», — отметил депутат.
Ранее Борис Чернышов выступил за смену Единого государственного экзамена системой раннего выявления талантов. По его мнению, должны учитываться результаты профориентации, оценки школьников и их социальная активность. Заслуженный учитель РФ, директор центра образования №109 города Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН посмеялся над предложением депутата.
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