Более 900 тысяч москвичей проверяли оценки детей в МЭШ в сентябре

Оценки школьников в электронном дневнике «Московской электронной школы» (МЭШ) за первый учебный месяц проверили 934 тысячи родителей, сообщается на официальном сайте столичного мэра.

Отмечается, что это на 23% больше, чем в прошлом году. Выросло также и число школьников, которые пользуются электронным дневником — почти в три раза. Учащиеся отдают чаще предпочтение электронному носителю, а не бумажному из-за удобства доступа — открыть такой дневник можно с любого гаджета.

Напомним, родители с помощью МЭШ могут не только смотреть оценки ребёнка, но и узнавать все школьные новости, общаться с преподавателями, просматривать домашние задания и другие важные сведения об учёбе своего чада.

Ранее НСН писала, что в проекте «Активный гражданин» стартовало голосование по «Московской электронной школе». Участникам опроса предлагают оценить функциональность сервисов МЭШ.

