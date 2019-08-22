Заслуженный учитель: Лучше Dota 2, чем порнография
Евгений Ямбург рассказал НСН, почему в современном мире развитие навыков управления гаджетами может пригодиться в профессиональной сфере.
Ввести в школах преподавание киберспорта предлагают Минпросвещения эксперты АНО «Институт развития интернета», пишет РБК. Среди выбранных дисциплин такие игры как Dota 2, Hearthstone, Dota Underlords, FIFA 19, World of Tanks, Minecraft и CodinGame. В письме, направленном в ведомство, предложение обоснованно тем, что данные уроки помогут детям развивать навыки командной игры, логики, стратегического мышления, скорость реакции и креативный потенциал.
Заслуженный учитель России, директор центра образования №109 Москвы Евгений Ямбург в эфире НСН поддержал инициативу, разъяснив, что такие занятия будут носить характер факультатива (слушайте аудио).
«Никто не собирается вводить это как уроки. А как в системе дополнительного образования, это называется киберспорт. Ребята это любят, и это даёт им и быстроту реакции, и многие другие вещи. А потом, даже в профессиональной сфере, если возьмёте современную профессию сварщика — сегодня это не тот человек, который раньше сидел с этим аппаратом. У него в руках гаджет, и он одновременно всеми пальцами мощно работает. Это ювелирная работа, современная сварка! Поэтому если не фанатеть, не превращать это во что-то обязательное, а никто и не собирается, ничего страшного в этом нет. Это лучше чем тупые стелялки и посещение порнографических сайтов», — объяснил Ямбург.
Ранее в эфире НСН Евгений Ямбург выступил против попытки Совета Федерации запретить в школах использование смартфонов. Он рассказал, почему считает эту идею бесперспективной, а также поделился тем, как грамотно может использовать тягу подростков к гаджетам опытный учитель.
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