Заслуженный учитель: Лучше Dota 2, чем порнография

«Никто не собирается вводить это как уроки. А как в системе дополнительного образования, это называется киберспорт. Ребята это любят, и это даёт им и быстроту реакции, и многие другие вещи. А потом, даже в профессиональной сфере, если возьмёте современную профессию сварщика — сегодня это не тот человек, который раньше сидел с этим аппаратом. У него в руках гаджет, и он одновременно всеми пальцами мощно работает. Это ювелирная работа, современная сварка! Поэтому если не фанатеть, не превращать это во что-то обязательное, а никто и не собирается, ничего страшного в этом нет. Это лучше чем тупые стелялки и посещение порнографических сайтов», — объяснил Ямбург.

Ранее в эфире НСН Евгений Ямбург выступил против попытки Совета Федерации запретить в школах использование смартфонов. Он рассказал, почему считает эту идею бесперспективной, а также поделился тем, как грамотно может использовать тягу подростков к гаджетам опытный учитель.

