От субсидий ко Дню знаний к единому детскому стандарту

Члены думского комитета по образованию и науке направили письмо вице-премьеру Татьяне Голиковой с инициативой выдавать сертификаты на подготовку школьников к учебному году. В прошлом году стоимость школьной корзины к 1 сентября в целом по стране составила, по данным ВЦИОМ, около 21 тысячи рублей, в Москве – более 30 тысяч. По словам одного из авторов инициативы депутата Бориса Чернышева, «вместо дня знаний, родители получают день трат, и вынуждены до следующей зарплаты существенно урезать семейный бюджет. Чтобы нивелировать сложившийся тренд, мы предлагаем выдавать всем без исключения семьям сертификат на покупку всего необходимого к школе». По его словам, сумма такой субсидии должна составлять не менее 25% от средней зарплаты по региону.



Субсидия для подготовки к учебному году должна стать частью единого детского стандарта, который необходим России для исправления демографической ситуации, - заявил в эфире НСН председатель наблюдательного совета Института демографии, миграции и регионального развития Юрий Крупнов:

«Безусловно, это интересная идея. И она, на самом деле, в некоторой части привязана к тому, что нужно вводить единый детский стандарт в стране. Ведь проблема рождаемости связана с тем, что дети в многодетных семьях имеют значительно меньше возможностей для того уровня и качества жизни, который есть у детей из малодетных семей. Поэтому, конечно, такого рода меры, не только “первосентябрьский капитал”, серьёзно выравнивают эту негативную дифференциацию, которая есть, и позволяют достаточно прочно решать эти вопросы для растущих детей. Таких капиталов надо вводить до десятка, чтобы задавать единый базовый минимальный стандарт жизни каждого ребёнка».

Сумма помощи семьям школьников должна быть куда больше, чем средний чек на сбор ребёнка в школу, - убежден собеседник агентства.

И с этим утверждением трудно спорить, особенно с учетом недавно опубликованных данных Росстата о детской бедности. В семьях с уровнем денежных доходов ниже прожиточного минимума живут 26% детей в возрасте до 18 лет. Самый высокий уровень бедности среди детей, которые живут в многодетных семьях — 52,2%. Остро проблема бедности детей стоит в сельской местности – там 45% детей растут в малоимущих семьях. Какие там планшеты с ноутбуками? Одеть-обуть да накормить – и то проблема.

