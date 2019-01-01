Наивная и проигрышная война. Заслуженный учитель об идее Матвиенко запретить в школах смартфоны

Неоднозначная инициатива – запретить школьникам носить в учебные заведения телефоны – обсуждалась на заседании Совета при президенте РФ по реализации государственной политики в сфере защиты семьи и детей. Выдвинула ее спикер Совета Федерации. Условий для хранения «мобильников» в школах нет, кто-нибудь из детей «придет с дорогим телефоном, потом этот телефон исчезнет, директора школ тоже не будут брать на себя такую ответственность», - пояснила необходимость запрета Валентина Матвиенко. Позже, в разговоре с журналистами, развивая свою мысль, спикер верхней палаты обратила внимание на озабоченность и учителей и родителей тем, что наличие телефонов отвлекает от учебного процесса. А на переменах «вместо общения, движения (…), берут телефоны, играют в игры, отвыкают общаться друг с другом, плюс социальное неравенство», - сказала Валентина Матвиенко. Вместе с тем, сама же она и отметила деликатность проблемы. Одними запретами ее не решить, возможно, имело бы смысл создать в школах условия для хранения телефонов, чтобы в учебные классы дети приходили уже без них.

Идея нашла поддержку у Роспотребнадзора. Глава ведомства Анна Попова предложила Валентине Матвиенко создать рабочую группу для проработки вопроса. Уже через месяц такая группа представила бы решение, - сказала Анна Попова.

Наивной назвал попытку запретить телефоны в школах заслуженный учитель России Евгений Ямбург. В эфире НСН он сравнил это с давней попыткой запретить джинсы. Хорошему же учителю мобильник на уроке – не помеха, - убежден Евгений Ямбург.