Заславский назвал незаметных героев времён пандемии

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский в эфире НСН заявил, что хозработники ГИТИСа проявили героизм в пандемию.

По итогам 2020 года премии выдали только 15 процентам россиян, сообщает портал «Работа.ру». Ранее сообщалось, что рассчитывали на нее 37 процентов.

Ректор ГИТИСа Григорий Заславский в беседе с НСН рассказал, кому посчитал нужным увеличить премии в институте.

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«Я рад, что ГИТИС в эти 15 процентов входит. В некоторых случаях премии были даже выше, чем по итогам 2019 года. Первыми, конечно, героями мы называем врачей, и здесь сомнений нет ни у кого. Но я считаю, что и сотрудники административно-хозяйственных служб проявили самый настоящий героизм, когда нужно было в течение одного дня всем перейти на онлайн-режим, а потом обеспечить коридоры, кабинеты и аудитории ГИТИСа необходимой обеззараживающей техникой, дать возможность всем при входе получить маску и обработать руки санитайзером», – отметил он.

Также Заславский в эфире НСН рассказал о нововведениях при поступлении в ГИТИС с 2021 года.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:вузыПандемияГригорий Заславский
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