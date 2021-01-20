Заславский назвал незаметных героев времён пандемии

«Я рад, что ГИТИС в эти 15 процентов входит. В некоторых случаях премии были даже выше, чем по итогам 2019 года. Первыми, конечно, героями мы называем врачей, и здесь сомнений нет ни у кого. Но я считаю, что и сотрудники административно-хозяйственных служб проявили самый настоящий героизм, когда нужно было в течение одного дня всем перейти на онлайн-режим, а потом обеспечить коридоры, кабинеты и аудитории ГИТИСа необходимой обеззараживающей техникой, дать возможность всем при входе получить маску и обработать руки санитайзером», – отметил он.

Также Заславский в эфире НСН рассказал о нововведениях при поступлении в ГИТИС с 2021 года.

