«Татнефть» ввела лимиты на отпуск топлива на всех своих АЗС

«На данный момент на всей сети АЗС "Татнефти" введены ограничения», - отмечается в сообщении.

Кроме того, на заправках введены ограничения по способу оплаты, АЗС принимают только наличные.

В частности, в Челябинске «Татнефть» продает не более 30 литров бензина для легковых автомобилей, дизельного топлива - до 60 литров для легковушек и не более 300 литров для грузовиков.

Ранее СМИ сообщали, что на заправках «Татнефти» частным автомобилистам отпускали не более 20 литров бензина марок АИ-92 и АИ-95 и до 40 литров дизельного топлива, объем для корпоративных клиентов достигал 200 литров.

