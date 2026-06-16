«Татнефть» ввела лимиты на отпуск топлива на всех своих АЗС

Компания «Татнефть» ввела на всех своих автозаправках в России временные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на горячую линию организации.

СМИ: В Петербурге начали ограничивать продажу бензина

«На данный момент на всей сети АЗС "Татнефти" введены ограничения», - отмечается в сообщении.

Кроме того, на заправках введены ограничения по способу оплаты, АЗС принимают только наличные.

В частности, в Челябинске «Татнефть» продает не более 30 литров бензина для легковых автомобилей, дизельного топлива - до 60 литров для легковушек и не более 300 литров для грузовиков.

Ранее СМИ сообщали, что на заправках «Татнефти» частным автомобилистам отпускали не более 20 литров бензина марок АИ-92 и АИ-95 и до 40 литров дизельного топлива, объем для корпоративных клиентов достигал 200 литров.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram | Max

ФОТО: РИА Новости / Константин Михальчевский
ТЕГИ:ТопливоАЗС

Горячие новости

Все новости

партнеры