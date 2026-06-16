«Татнефть» ввела лимиты на отпуск топлива на всех своих АЗС
Компания «Татнефть» ввела на всех своих автозаправках в России временные ограничения на отпуск бензина и дизельного топлива. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на горячую линию организации.
«На данный момент на всей сети АЗС "Татнефти" введены ограничения», - отмечается в сообщении.
Кроме того, на заправках введены ограничения по способу оплаты, АЗС принимают только наличные.
В частности, в Челябинске «Татнефть» продает не более 30 литров бензина для легковых автомобилей, дизельного топлива - до 60 литров для легковушек и не более 300 литров для грузовиков.
Ранее СМИ сообщали, что на заправках «Татнефти» частным автомобилистам отпускали не более 20 литров бензина марок АИ-92 и АИ-95 и до 40 литров дизельного топлива, объем для корпоративных клиентов достигал 200 литров.
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