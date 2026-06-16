В Екатеринбурге открыли памятник Алексею Балабанову
Памятник режиссеру Алексею Балабанову открыли в Екатеринбурге. Об этом пишет РИА Новости.
Монумент кинематографисту-уроженцу Свердловска установили у Дворца молодежи. Памятник создал скульптор Мейрам Баймуханов, по его задумке молодой Балабанов сидит в пустом грузовом трамвае, на котором уходил от преследователей герой его фильма «Брат» Данила Багров. Вагон отлит из бронзы и отличается множеством деталей и отсылок к фильмам, рок-культуре и биографии.
Церемонию открытия памятника Балабанову посетили в том числе глава Екатеринбурга Алексей Орлов, помощник президента и председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский, режиссер Никита Михалков, продюсеры Сергей и Григорий Сельяновы, актеры Алексей Чадов и Леонид Бичевин, музыканты Свердловского рок-клуба. Также на открытие монумента пришли сотни горожан.
Ранее скульптор Мейрам Баймуханов в эфире НСН рассказал, что эскиз памятника Балабанову родился в его голове «как чудо». По словам автора, он хотел показать режиссера как «человека, который рассуждает, видит все и собирает на пленку».
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