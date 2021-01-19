Заславский поддержал «здоровый» феминизм

Григорий Заславский : «Это предложение я поддерживаю не только потому, что являюсь подчиненным Ольги Борисовны, но и потому, что уже далеко не один год мы боремся с тем, чтобы нас не заставляли учитывать, скажем, значки ГТО или грамоты от тех или иных волонтерский мероприятий. Конечно, актерам и режиссерам приходится бывать волонтерами очень часто, и мы от этого не отказываемся, но все-таки при поступлении намного важнее талант. Тем не менее, в ГИТИСе с 2021 года значок ГТО будет учитываться и добавлять один бал к творческому экзамену», – рассказал для слушателей НСН Григорий Заславский.

