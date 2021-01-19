Заславский поддержал «здоровый» феминизм
Ректор ГИТИСа Григорий Заславский специально для НСН подготовил топ главных, на его взгляд, новостей уходящего дня.
Минкультуры хочет учитывать творческие победы при приеме на обучение в сфере искусств
При поступлении в училища на творческие специальности министр культуры Ольга Любимова предложила обращать внимание на портфолио и творческие победы абитуриента, а не на результаты школьных экзаменов.
Григорий Заславский : «Это предложение я поддерживаю не только потому, что являюсь подчиненным Ольги Борисовны, но и потому, что уже далеко не один год мы боремся с тем, чтобы нас не заставляли учитывать, скажем, значки ГТО или грамоты от тех или иных волонтерский мероприятий. Конечно, актерам и режиссерам приходится бывать волонтерами очень часто, и мы от этого не отказываемся, но все-таки при поступлении намного важнее талант. Тем не менее, в ГИТИСе с 2021 года значок ГТО будет учитываться и добавлять один бал к творческому экзамену», – рассказал для слушателей НСН Григорий Заславский.
Акиньшина назвала феминизм проблемой некрасивых женщин
Актриса Оксана Акиньшина в интервью газете «Известия» призналась, что не понимает феминистских идей, а также назвала феминизм проблемой некрасивых женщин.
Григорий Заславский : «С этой замечательной и талантливой актрисой я скорее не соглашусь, потому что с проблемами сталкиваются не только некрасивые, но и очень часто красивые женщины, которые остаются одинокими. И феминизм в здоровых его формах, мне кажется, вполне справедливое и необходимое движение для равноправия женщин при трудоустройстве и во многих других жизненных ситуациях», – поделился он своим мнением с НСН.
Премии по итогам 2020 года получили лишь 15% россиян
По итогам 2020 года премии выдали только 15 процентам россиян, сообщает портал «Работа.ру».
Григорий Заславский : «Я рад, что ГИТИС в эти 15 процентов входит. В некоторых случаях премии были даже выше, чем по итогам 2019 года. Первыми, конечно, героями мы называем врачей, и здесь сомнений нет ни у кого. Но я считаю, что и сотрудники административно-хозяйственных служб проявили самый настоящий героизм, когда нужно было в течение одного дня всем перейти на онлайн-режим, а потом обеспечить коридоры, кабинеты и аудитории ГИТИСа необходимой обеззараживающей техникой, дать возможность всем при входе получить маску и обработать руки санитайзером», – отметил он в интервью НСН.
В 2020 году россияне сократили траты на сигареты и алкоголь
Согласно данным Минздрава, в прошлом году в России продажи сигарет и алкоголя упали на 3%.
Григорий Заславский : «Это положительный итог пандемии. Если люди стали меньше пить и курить, а в некоторых случаях и болеть, если не говорить про ковид, то это может вызывать только радость, и у врачей в том числе. Потому что, получив куда больший фронт работы из-за новой коронавирусной инфекции, они, может, хотя бы меньше будут работать с теми пациентами, которые раньше поступали в результате курения и употребления алкогольных напитков», – предположил в эфире НСН Григорий Заславский.
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«Авторские новости от НСН» — радиопрограмма НСН, которая выходит одновременно в эфире сразу трёх радиостанций (НАШЕ Радио, Rock FM, Радио JAZZ) с ежедневной аудиторией в 1,5 миллиона человек в Москве и четыре миллиона — в России. Ведущими «Авторских новостей от НСН» являются самые известные люди страны, имена которых хорошо знакомы радиослушателям. В настоящий момент в проекте участвуют 200 человек.
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