Арбатова призвала россиянок не скромничать с зарплатами

Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, какую зарплату хотели бы получать мужчины и женщины в России в наступившем году. Мужчины желали бы зарабатывать 192 тысячи рублей в месяц, а женщины – 120 тысяч.

Писательница Мария Арбатова в беседе с НСН призвала россиянок оценивать свой труд на высокие зарплаты, отметив, при этом, что суммарный доход женщин в России выше, чем у мужчин.