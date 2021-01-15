Арбатова призвала россиянок не скромничать с зарплатами
Писательница Мария Арбатова в беседе с НСН прокомментировала исследование, показавшее, что женщины в России рассчитывают на меньшую зарплату, чем мужчины.
Аналитики сервиса «Работа.ру» выяснили, какую зарплату хотели бы получать мужчины и женщины в России в наступившем году. Мужчины желали бы зарабатывать 192 тысячи рублей в месяц, а женщины – 120 тысяч.
Писательница Мария Арбатова в беседе с НСН призвала россиянок оценивать свой труд на высокие зарплаты, отметив, при этом, что суммарный доход женщин в России выше, чем у мужчин.
«Конечно, меня, как феминистку, не может это не огорчать, потому что наши женщины себя не ценят. Хотя уже много лет тому назад всякие экономические схемы просчетов показывали, что у женщин в среднем доход больше, чем у мужчин. Но не надо доход путать с зарплатой. Доход – это и заработок, и пособия, и алименты, что-то перепродали, кто-то что-то подарил. Иначе им было бы нечем кормить детей. Поэтому, дорогие женщины, оценивайте себя на более высокую зарплату», – прокомментировала она.
Также в разговоре с НСН Арбатова предложила запретить свободную продажу пиротехники.
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