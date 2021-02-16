Заседание суда над Навальным отложено на 20 февраля
Заседание Бабушкинского суда Москвы по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны, подсудимым по которому является Алексей Навальный, перенесено на субботу, 29 февраля. Оно начнется в 14.00 с последнего слова оппозиционного политика.
Ранее сегодня в ходе судебного заседания прокурор попросил для Навального наказание в виде штрафа в размере 950 тыс. рублей. Политик назвал дело абсурдным и попросил у судьи какой-нибудь хороший рецепт засолки огурцов.
На 10.00 этого дня назначено заседание по апелляции защитников Навального на вынесенное ранее Симоновским судом решение о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Оно состоится в Мосгорсуде.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,1 млн+13 233 / сут.
Умерли
80 979+459 / сут.
Выздоровели
3,6 млн+17 627 / сут.
- Российские вакцины признали эффективными против британского штамма коронавируса
- СМИ: Берлин готов убедить США отказаться от санкций против «Северного потока - 2»
- Песков заявил, что парад Победы в 2021 году «будет однозначно»
- Кремль оценил «маниакальное» стремление Запада к санкциям
- «Оскорблять ветеранов нельзя». Песков прокомментировал дело Навального
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru