Заседание суда над Навальным отложено на 20 февраля

Ранее сегодня в ходе судебного заседания прокурор попросил для Навального наказание в виде штрафа в размере 950 тыс. рублей. Политик назвал дело абсурдным и попросил у судьи какой-нибудь хороший рецепт засолки огурцов.

На 10.00 этого дня назначено заседание по апелляции защитников Навального на вынесенное ранее Симоновским судом решение о замене условного срока на реальный по делу «Ив Роше». Оно состоится в Мосгорсуде.

