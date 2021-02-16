Навальный попросил у судьи рецепт засолки огурцов
Алексей Навальный в ходе рассмотрения дела о клевете на ветерана Великой Отечественной войны попросил у судьи рецепт засолки огурцов.
«Я уже почти месяц сижу, и такая штука — у меня нет соли в камере. И я ее заказываю в ларьке, но ее не везут. Жену прошу — закажи мне соли, но ее не везут. Огурцов куча. И вот позавчера у меня открывается окошечко и мне передадут 3 килограмма соли. Вы не знаете рецепт, господин судья, как засолить огурцы?», - сказал оппозиционер после того, как прокурор попросил в качестве наказания назначить подсудимому штраф в размере 950 тыс. рублей.
Навальный заявил, что считает все дело абсурдным. «Каждый момент — юридическая бессмыслица», - сказал он, добавив, что с судьей он готов обсуждать кулинарные рецепты, а не юридические вещи.
Судебный процесс над Навальным проходит сегодня в Бабушкинском суде Москвы.
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