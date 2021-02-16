Прокурор просит штраф для Навального

Прокуратура попросила назначить политику Алексею Навальному штраф в размере 950 тыс. рублей по делу о клевете на ветерана Великой Отечественной войны Игната Артеменко.

Сегодня в Бабушкинском суде Москвы проходит заседание по делу о клевете, в котором обвиняют оппозиционера.

Родственники потерпевшего по этому делу заявили, что не собираются подавать на компенсацию морального ущерба, они хотели бы получить от Навальный извинение, передает РИА Новости. Об этом сообщила дочь ветерана Артеменко.



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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудАлексей Навальный
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